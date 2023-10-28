Клименко тимчасово відсторонив заступника голови Нацполіції після скандального розслідування

Кримінальне провадження вже триває, і очільник МВС зазначив, що з нетерпінням очікує результатів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагува на скандал із заступником Нацполіції Дмитром Тишлеком через нібито його зв’язки із Росією.

Клименко повідомив, що до отримання висновків слідства Тишлек буде відсторонений від виконання службових обовʼязків. Про це він написав у Telegram.

"Стосовно скандалу, в якому фігурує заступник голови Нацполіції. Дмитро Тишлек після опублікованого журналістського розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформація. Кримінальне провадження вже триває. Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності Державі та Присязі - неприпустимі. Особливо в час війни", - зазначив очільник МВС.

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Ігор Клименко запевнив, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення.

"А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обовʼязків", - резюмував міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info провели розслідування, в якому йшлося про те, що Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а дружина Тишлека навіть після повномасштабного вторгнення РФ не позбулася паспорта країни-агресорки.

Своєю чергою Дмитро Тишлек стверджує, що ЗМІ "спотворили факти" у журналістському розслідуванні про його можливі зв’язки з Росією. Тишлек також просить ДБР ініціювати перевірку фактів.

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