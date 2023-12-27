Після скандалу з законопроєктом про мобілізацію ухилянти ринули за кордон — ДПСУ

Впродовж минулої доби прикордонники Чопського загону затримали 16 громадян України, які намагалися незаконно втекти до Словаччини. Тринадцятеро з них прямували двома групами, інші троє йшли по одному.

На околиці населеного пункту Дубриничі Ужгородського району 26 грудня прикордонники затримали одну із груп ухилянтів. Правоохоронці зупинили легковий автомобіль української реєстрації, який за інформацією оперативних співробітників загону прямував у бік Словаччини.

Про це розповідає ДПСУ.

У авто перебували вісім чоловіків призовного віку, які виявилися жителями Закарпаття. Прикордонники встановили, що водій легковика погодився за грошову винагороду доставити до кордону своїх односельчан і сприяти у їхньому переправленні на територію Словаччини. Під час затримання він намагався втекти, однак військовослужбовці його зупинили.

Ухилянти / Фото: Держприкордонслужба України

Іншу групу, до складу якої входили четверо закарпатців, зупинили на ділянці відповідальності відділення "Паладь Комарівці". Затримати порушників вдалося також завдяки випереджувальній інформації оперативників. У вказаний ними район вислали додаткові наряди, які виявили групу чоловіків за кількасот метрів від держрубежу.

Ухилянти / Фото: Держприкордонслужба України

Ще трьох правопорушників затримали під час здійснення перевірочних заходів на ділянці відповідальності відділів "Ужгород" та "Новоселиця". Одна особа визнала намір дістатися Словаччини поза пунктами пропуску, двоє інших перебували у прикордонні без документів, що посвідчують особу.

Ухилянти / Фото: Держприкордонслужба України

Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали в адміністративному порядку. Їх притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

У діях переправника вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Відповідне повідомлення надіслано на адресу Ужгородського райвідділу Нацполіції.

Нагадаємо, до Верховної Ради України внесли законопроєкт №10378 про удосконалення мобілізації та військового обліку. Законопроєктом пропонується внести низку змін до законів про мобілізацію та військову службу. У ньому, зокрема передбачені заходя, які можуть бути застосовані до військовозобов'язаних за відмову з'явитися до ТЦК та СП, а також покарання за ухилення від мобілізації.

Влада також працює над питанням можливого обмеження деяких прав військовозобов'язаних українців за кордоном, які не стануть на військовий облік. ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про облік військовозобовʼязаних за кордоном.

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