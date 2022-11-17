Після скарги Шарія в Іспанії скасували виставку фотографа "Ореста" з "Азовсталі"

Політехнічний університет Каталонії у Барселоні (Іспанія) закрив виставку фотографа полку "Азов", захисника "Азовсталі" Дмитра "Ореста" Козацького, який у вересні повернувся з російського полону.

Про це йдеться у заяві університету в Twitter.

"Роботи були вилучені. Університет не знав про ідеологію особи, яка їх створювала. Університет радикально відкидає нацизм і шкодує про цю ситуацію", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що перед цим скасувати виставку у соцмережах закликав проросійський пропагандист Анатолій Шарій. Шарій поширив скриншоти дописів із нібито Twitter-сторінки Козацького, де той опублікував фото піци зі свастикою.

Що відповів "Орест"

Козацький заявив, що "у жодному разі не підтримував і не підтримує жахливі дії Третього рейху та Гітлера".

"Тим більше, що сьогодні ми боремося з прямою спадкоємицею нацизму у світі – Російською Федерацією", – написав він.

Хлопець пояснив, що цими фото у своїх соцмережах він намагався висміяти абсурдні звинувачення РФ у нацизмі на адресу України. "Орест" видалив фото після того, як зрозумів, що російські боти та "журналісти" вирвали їх із контексту та неправильно витлумачили.

"Я розумію, що ці фотографії могли викликати обурення, я хочу вибачитися за це. Коли я брав їх, я не розумів, як це буде використано. Але я розумію, що якщо російські слуги бачать у мені загрозу і ведуть проти мене таку агресивну дезінформаційну кампанію, то я все роблю правильно. Не йдіть за російською пропагандою і не шукайте нацизму там, де його немає", – зазначив він.

Козацький закликав університет Каталонії особисто запитати його про ставлення до Третього Рейху, а не слухати пропагандиста Шарія.

Дмитро Козацький - "Орест"

Дмитро "Орест" Козацький - 26-річний фотограф і захисник, пресофіцер полку "Азов". 2014 року, коли йому було 18-ть, хлопець покинув навчання в одному з польських університетів і поїхав на Революцію Гідності. Після її завершення Дмитро вступив до лав Національної Гвардії, а потім приєднався до полку "Азов".

Його серія фотографій поранених із заводу "Азовсталь" облетіла весь світ. Улітку 2022 року роботи "Ореста" отримали спеціальну нагороду польського конкурсу Grand Press Photo 2022.

Одна з найвідоміших робіт його авторства – фото "Світло переможе", зроблена під час оточення "Азовсталі".

Світлина "Ореста" під час оборони "Азовсталі" – на обкладинці фотокниги