Після смерті дружини ґвалтував свою малолітню доньку: у Кривому Розі засудили збоченця

У Кривому Розі суд виніс вирок чоловікові, який ґвалтував свою 10-річну доньку.

Його засуджено до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Мешканця с. Новомалинівка на Дніпропетровщині визнано винним за неодноразове вчинення злочинів проти статевої свободи щодо 10-річної доньки (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України).

В суді було доведено, що впродовж 2 років раніше судимий чоловік після смерті дружини вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував свою малолітню доньку.

Коли дівчинка потрапила до центру соціально-психологічної реабілітації, вона розповіла про все, що з нею відбувалося. Працівники центру одразу повідомили до поліції.

Свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень чоловік не визнав.

"Криворізький районний суд, дослідивши матеріали провадження, підтримав позицію сторони обвинувачення та призначив покарання, на якому наполягав прокурор у справі. Дані про обвинуваченого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Дніпрі судили чоловіка, який поблизу заправки зґвалтував 11-річну дівчинку.

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