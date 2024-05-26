Після смерті хазяйки провела у порожній квартирі 19 днів: у Чернігові врятували кішку

У Чернігові не байдужа жінка та зооволонтери врятували кішку, яка просиділа у порожній квартирі 19 днів після смерті своєї хазяйки.

Про порятунок тварини "Суспільному" розповіла сусідка померлої Алла Артамонова.

За її словами, бабусі, яка жила у квартирі поряд, не стало 6 травня. А, оскільки родичів у неї не було, квартиру опечатали.

"Я казала, що тут має бути кіт, але у житлі був такий безлад, що важко щось знайти. Сусідка жила відлюдькувато і кішка теж у неї така – дика. Вона просто заховалася від нас. Поки я була зайнята, приходжу, а хлопці вже опечатали", - розповіла Алла Артамонова.

Кішку врятувало те, що сусідка встигла залишити у квартирі сухий корм і налила води.

"Вона 18 днів мовчала, її не було чути. А потім вчора (24 травня, ред.) – почала нявкати. У мене були ключі від квартири, але ж вона опечатана. Тому довелося викликати поліцію. Вони приїхали і сказали, що нічим не можуть мені допомогти. Вже вночі ми з сусідкою знову телефонували на лінію "102", і знову нам нічим не допомогли".

І лише зранку, жінки сконтактували з дільничним поліції, який розв'язав проблему. Поліцейські розпечатали квартиру. Кішка заховалася під ванну.

Жінка каже, що про цю історію дізналися й зооволонтери Чернігова.

"Поки ще не приїхав дільничний, мені зателефонувала дівчина-волонтерка і запропонувала свою допомогу. Потім після неї ще, мабуть, п'ятеро людей телефонували й переймалися котиком. Я дуже здивована, що у нас в місті стільки небайдужих людей".

Зооволонтерка якраз і допомогла зловити кішечку, яка боялася і не хотіла йти до рук. Та забрала тварину, щоб відвезти до ветеринарно-стерилізаційного центру.

Нагадаємо, на Чернігівщині лось потрапив у смертельну пастку: подробиці від ДСНС (фото).

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