Після спекотного дня стрибнув у холодну воду і пішов на дно на 20 хвилин: у Дніпрі медики дивом повернули чоловіка до життя

У лікарню чоловік потрапив у вкрай важкому стані.
У Дніпрі чоловік стрибнув у холодну воду, після чого пішов на дно водойми більш ніж на 20 хвилин. Відкачували громадянина свідки інциденту.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав гендиректор обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.
"Спазм судин, тимчасова втрата координації. Захлинувся і виявився на дні водойми. Хлопці побачили у воді людину, дістали і почали проводити штучне дихання. Серед них був медик", — розповів Сергій Риженко.
Згодом чоловіка без ознак життя доставили в реанімаційне відділення лікарні. Пацієнт перебував у комі другого ступеня. Медики діагностували у нього набряк легенів і мозку. На штучній вентиляції легенів він провів п'ять днів.
"Все минулося. Хоча, як правило, такі не виживають. Зараз Володимир бігає і переживає за роботу", — підкреслив гендиректор лікарні ім. Мечникова.
Нагадаємо, що в Дніпрі лікарі повернули до життя чоловіка, якого збив потяг. 32-річний Ростислав вісім днів знаходився в комі.