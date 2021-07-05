Після спекотного дня стрибнув у холодну воду і пішов на дно на 20 хвилин: у Дніпрі медики дивом повернули чоловіка до життя

Після спекотного дня стрибнув у холодну воду і пішов на дно на 20 хвилин: у Дніпрі медики дивом повернули чоловіка до життя

У лікарню чоловік потрапив у вкрай важкому стані.

У Дніпрі чоловік стрибнув у холодну воду, після чого пішов на дно водойми більш ніж на 20 хвилин. Відкачували громадянина свідки інциденту.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав гендиректор обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

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"Спазм судин, тимчасова втрата координації. Захлинувся і виявився на дні водойми. Хлопці побачили у воді людину, дістали і почали проводити штучне дихання. Серед них був медик", — розповів Сергій Риженко.

Згодом чоловіка без ознак життя доставили в реанімаційне відділення лікарні. Пацієнт перебував у комі другого ступеня. Медики діагностували у нього набряк легенів і мозку. На штучній вентиляції легенів він провів п'ять днів.

"Все минулося. Хоча, як правило, такі не виживають. Зараз Володимир бігає і переживає за роботу", — підкреслив гендиректор лікарні ім. Мечникова.

Нагадаємо, що в Дніпрі лікарі повернули до життя чоловіка, якого збив потяг. 32-річний Ростислав вісім днів знаходився в комі.

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