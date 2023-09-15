Після стрілянини у Дніпрі 23-річній учасниці конфлікту з патрульними обирають запобіжний захід - що їй загрожує

Жінці інкримінують опір працівнику правоохоронного органу.
У Дніпрі обирають запобіжний захід 23-річній учасниці конфлікту з патрульними, внаслідок якогго сталася смертельна стрілянина.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН.
Жінці інкримінують опір працівнику правоохоронного органу. Їй загрожує від штрафу до 2 років позбавлення волі. Від захисту вона відмовилася, тож захищає сама себе.
Прокурор наполягає на домашньому арешті.
Смертельна стрілянина у Дніпрі: події і факти
Нагадаємо, у Дніпрі 29 серпня патрульний застрелив пасажира Jaguar на очах у дітей.
Поліцейські побачили, як "Ягуар" порушує правила дорожнього руху. На вимогу зупинитися авто мчало геть. відео з камер спостереження свідчить: за кермом був чоловік. Коли врешті авто зупинили, за кермом вже була жінка.
Водночас на задньому сидінні були його двоє неповнолітніх дітей. Подруга батька відмовилася надавати патрульним документи.
До суперечки долучився й чоловік. Після сварки порушники намагалися поїхати геть, розпочалася бійка. Чоловік з авто перекинув патрульного, пішов до його напарниці та вдарив її в обличчя.
Поліцейська впала непритомна. Коп почав стріляти в нападника. Чоловік помер на місці. Патрульного відправили на час слідства під цілобовий домашній арешт. Його напарниця із переломами кісток обличчя у лікарні. Водночас експертизи ще тривають.
Після смертельного інциденту патрульного поліцейського затримали.
У поліції кажуть: за результатами слідства можуть бути й додаткова кваліфікація дій учасників.
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