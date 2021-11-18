Після сварки в кафе вирішив вбити: у Вінницькій області чоловік накинувся з ножем на односельця

Після сварки в кафе вирішив вбити: у Вінницькій області чоловік накинувся з ножем на односельця

Замах на вбивство чоловік скоїв напідпитку.

У Вінницькій області чоловік ледь не вбив односельця через те, що посварився з ним у сільському кафе.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

Вчора, 17 листопада, у селі Плисків Вінницького району поранили чоловіка. Він повертався додому, коли на нього напав односелець і завдав йому кілька ударів ножем. Після цього зловмисник втік.

Як з'ясували правоохоронці, незадового до цього постраждалий посварився з одним із мешканців села в місцевому кафе. Після суперечки 35-річний потерпілий пішов додому. Дорогою його наздогнав затриманий та намагався вбити. Потерпілий самотужки дістався до лікарні, де медики надали йому допомогу та повідомили поліцію. За попередньою інформацією, стан чоловіка стабільний.

42-річний зловмисник, якого затримали у цьому ж селі за кілька годин, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

"За цим фактом поліція розпочала кримінального провадження відповідно до ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що Києві затримали 45-річного чоловіка, який через ревнощі зарізав 33-річного знайомого. Він завдав йому чотири ножові поранення в шию та груди під час застілля.

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