Після теракту у Франківську хлопець прийшов до тями: він втратив ноги

Після трагедії у школах Івано-Франківська запровадять заняття з протидії вербуванню неповнолітніх.

15-річний хлопець, який 11 березня постраждав під час вибуху біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську, прийшов до свідомості.

Про це повідомив головний лікар Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Остап Грищук у коментарі “Суспільному”.

“Він був без свідомості, перебував під штучною вентиляцією легень. Зараз дихає самостійно. Попереду багато операцій, але він житиме”, – зазначив медик.

За словами лікаря, у підлітка також серйозно пошкоджені репродуктивні органи.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція встановили, що теракт організували російські спецслужби. Вони дистанційно підірвали двох завербованих підлітків, які переносили вибухівку. Внаслідок вибуху 17-річний хлопець загинув, а 15-річний отримав тяжкі поранення. Також постраждали дві випадкові перехожі.

Читайте також: