Після трагедії у Кременчуці в Полтавській області перевірять усі торгові центри

Після трагедії у Кременчуці в Полтавській області перевірять усі торгові центри

На Полтавщині перевірять усі ТЦ на дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.

У Полтавській області, після трагедії у Кременчуці, перевірять усі торгові центри на відповідність встановленим вимогам та на дотримання правил безпеки під час ракетної загрози.

Відповідне доручення дав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Доручив провести перевірки всіх торговельних центрів на території Полтавщини. Наказав перевірити чи визначені найбільш безпечні приміщення для перебування відвідувачів торговельних центрів під час повітряної тривоги і чи відповідають вони встановленим вимогам. Чи ознайомлений персонал з правилами поводження під час повітряної тривоги і чи є спеціальні вказівники. А головне, чи дотримуються в ТЦ всіх правил безпеки під час повітряних тривог", - повідомив він у своєму каналі в Telegram.

Він зазначив, що до цієї роботи будуть залучені представники ДСНС, поліції, Держпродспоживлужби, обласної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у понеділок, 27 червня, Росія завдала авіаудару по торгово-розважальному центру "Амстор" в Кременчуці Полтавської області, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 29 червня, загинуло 18 осіб, (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.

За медичною допомогою звернулося 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

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