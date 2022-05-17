Після тривалої хвороби в Одесі помер волонтер та колишній очільник "Правого сектору"

Костянтин Іванов 2014 року очолив одеський "Правий сектор".
16 травня 2022 року помер Костянтин Іванов, який 2014 року очолив "Правий сектор" в Одесі.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на його сина Лева Іванова.
За словами сина, волонтер помер внаслідок тривалої хвороби. Костянтина поховають 19 травня біля крематорію Таїровсього цвинтаря в Одесі.
"Пішов Костянтин Іванов. І мені сумно. Він міг зробити дуже багато. Він був дивовижним фантазером і при цьому дуже простою людиною, яка вміла створювати найскладніші проблеми самому собі. Він був дуже розумний і талановитий, але... Все якось різко обірвалося", – написав на сторінці померлого Михаїл Бєйзерман.
Нагадаємо, колишній український боксер та арбітр загинув внаслідок ворожого обстрілу в Маріуполі.
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