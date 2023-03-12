Після туману та дощів Україну знову засніжило – фото та відео

Міста України посеред березня засипало снігом.
У неділю, 12 березня, Україну засипало снігом після декількох днів туману, дощів та плюсової температури.
Користувачі у Мережі публікують фото та відео засніжених міст. ТСН.ua зібрав добірку атмосферних фото та відео.
Так, у столиці почало сніжити від ночі. Вдень синоптики прогнозують мокрий сніг, який супроводжуватиметься сильними поривами вітру до 15-20 м/с.
доброго ранку,у Києві несподівано випав сніг на 12-й день весни. pic.twitter.com/WhZTO4phx2— Onikiy (@Onikiy_UA) March 12, 2023
У Львові сніг падав ще від вечора 11 березня.
То є Львів— volodarskijo (@volodarskijo) March 12, 2023
Вчора +17,
а сьогодні сніг ❄️ pic.twitter.com/k5vim2iFys
Інші міста України також запорошило.
Шо? Сніг? pic.twitter.com/hLlxSd5muG— (@NetaNatalie) March 12, 2023
Сніг як піна pic.twitter.com/0UoECNmC96— Сукоцвіт (@Aligon_Older) March 12, 2023
Сніг pic.twitter.com/TNkOdIayjj— Winter Razoom (@Winter_Avis93) March 12, 2023
Нагадаємо, 12 березня в Україні буде прохолодно. У регіонах будуть опади, а також сильний вітер.
Читайте також: