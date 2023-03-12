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Після туману та дощів Україну знову засніжило – фото та відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1048
Час на прочитання
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Після туману та дощів Україну знову засніжило – фото та відео

Фото: ТСН.ua

Міста України посеред березня засипало снігом.

У неділю, 12 березня, Україну засипало снігом після декількох днів туману, дощів та плюсової температури. 

Користувачі у Мережі публікують фото та відео засніжених міст. ТСН.ua зібрав добірку атмосферних фото та відео.

Так, у столиці почало сніжити від ночі. Вдень синоптики прогнозують мокрий сніг, який супроводжуватиметься сильними поривами вітру до 15-20 м/с. 

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Фото/Facebook: Elena Melenevskaya / ©
Фото/Facebook: Elena Melenevskaya

У Львові сніг падав ще від вечора 11 березня.

Інші міста України також запорошило.

Нагадаємо, 12 березня в Україні буде прохолодно. У регіонах будуть опади, а також сильний вітер.

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Дата публікації
Перегляди
1048
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