Після туману та дощів Україну знову засніжило – фото та відео

У неділю, 12 березня, Україну засипало снігом після декількох днів туману, дощів та плюсової температури.

Користувачі у Мережі публікують фото та відео засніжених міст. ТСН.ua зібрав добірку атмосферних фото та відео.

Так, у столиці почало сніжити від ночі. Вдень синоптики прогнозують мокрий сніг, який супроводжуватиметься сильними поривами вітру до 15-20 м/с.

Фото/Facebook: Elena Melenevskaya

доброго ранку,у Києві несподівано випав сніг на 12-й день весни. pic.twitter.com/WhZTO4phx2 — Onikiy (@Onikiy_UA) March 12, 2023

У Львові сніг падав ще від вечора 11 березня.

То є Львів

Вчора +17,

а сьогодні сніг ❄️ pic.twitter.com/k5vim2iFys — volodarskijo (@volodarskijo) March 12, 2023

Інші міста України також запорошило.

Нагадаємо, 12 березня в Україні буде прохолодно. У регіонах будуть опади, а також сильний вітер.

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