Після удару окупантів по Запоріжжю без світла залишились понад 15 тисяч абонентів: подробиці

Увечері 18 листопада російські військові здійснили атаку дронів на Запоріжжя, застосувавши понад 10 "шахедів". Внаслідок удару понад 15,6 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Ворог знову завдав удару по місту Запоріжжю, використавши понад 10 "Шахедів". Постраждала цивільна інфраструктура. Наразі понад 10 тисяч абонентів залишаються без світла, також пошкоджено котельні та лікарню. Дякую рятувальникам і поліцейським, які вже почали ліквідацію наслідків", – зазначив Федоров.

Він додав, що завдяки зусиллям енергетиків та комунальників, майже 2 тисячам абонентів електроенергію вже поновили.

Від теплопостачання відключено 677 будинків. Роботи з відновлення електропостачання тривають.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада у російському Брянську було неспокійно.

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