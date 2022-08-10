Після вибухів на аеродромі у Криму відбувається різкий "обвал туристів" - Чубаров

Росіяни, які збиралися їхати на відпочинок до тимчасово окупованого Криму, масово відмовляються від поїздок. Водночас ті, хто вже приїхав до півострова, в паніці кинулися тікати назад до Росії.

Попри переконання місцевих колаборантів у тому, що "відпочивальники знову потяглися на пляжі", у Криму спостерігається помітний обвал "туристів" з Росії.

Про це у своєму Телеграмі написав очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Російські окупанти, а ще більше місцеві колаборанти (ці просто дупи свої рвуть, бо перелякалися не по-дитячому) відучора намагаються переконати всіх, що, мовляв, після точкових ракетних ударів по військовому аеродрому в Новофедорівці, в ході якого були знищені російські військові літаки, "відпочиваючі знову потяглися на пляжі, оскільки "росіян нічим не злякати", - написав Чубаров.

За його словами, насправді у Криму йде обвал "туристів" з РФ.

"Ті, хто через брак іншого вибору (скрізь санкції), планував поїхати до окупованого Криму, терміново відмовляються від запланованих поїздок, ті, хто вже приїхав до Криму - панічно виїжджають назад", - повідомив Чубаров.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

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