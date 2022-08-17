Після вибухів у Криму місцеві почали цікавитися, де є укриття та що таке тривожна валізка

У Криму після вибухів люди почали цікавитися, де є найближче бомбосховище і що потрібно класти у тривожну валізку.

Так, про ТОП питань, які сьогодні турбують кримчан, почали писати навіть підконтрольні окупантам місцеві ЗМІ.

Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

"Навіть абсолютно підконтрольні агресорові "кримські медіа" почали іронічно повідомляти, що головні питання, які зараз усіх турбують: де бомбосховище; як швидко продати квартиру; що таке аварійна валізка", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що в окупованому Севастополі зухвалі шахраї вже почали робити на мобільні телефони розсилку пропозицій абоненту "вказати адреси бомбопритулків, що працюють" за "невелику плату".

Слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський закликав жителів Криму не наближатися до військових об’єктів агресора на тлі вибухів на півострові.

"Щодня і щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яку тимчасово зайняли окупанти. І я зараз прошу всіх наших людей у Криму, інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближуйтесь до військових об’єктів російської армії та всіх місць, де вони зберігають боєприпаси та техніку, де тримають свої штаби", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева наголосила, що війна "несподівано" прийшла і в Крим. Тому українців, які проживають в Криму, закликали бути обережними і ховатися в разі небезпеки в обладнаних місцях і підвалах.

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