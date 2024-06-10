Після вибухів у Криму промчались пожежні авто

Повідомляють, що з Джанкойського району пожежні автомобілі Московською трасою їдуть у бік Сімферополя після низки вибухів.

Про це пише канал "Кримський вітер".

Нагадаємо, що:

До 6-8 вибухів чули у Красноперекопському, Джанкойському районах та смт Первомайське. Про "прильоти" поки що нічого не відомо.

4 потужні вибухи, від яких "стіни тремтіли", чули в Євпаторії та Сакському районі. Є припущення про приліт по військовому об'єкту біля села Наумівка Сакського району – ця інформація не підтверджена. А от у селі Михайлівка Сакського району синхронно з вибухами зникла електрика .

. Також повідомляють, що всі 4 ракети прилетіли по наземному об'єкту біля Євпаторії, але дана інформація теж не підтверджена.

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Нагадаємо, напередодні речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що РФ перекинула ракетоносії в Азовське море.

Раніше учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували, що до Кримського мосту окупанти стягують ППО та баржі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИМСЬКИЙ МІСТ ГОТУЮТЬ ДО ПОТУЖНИХ УДАРІВ: партизани показали докази!

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