По Кримському мосту за минулу добу проїхало понад 38 тисяч автомобілів. Така кількість стала рекордною.

Через Керченську протоку по Кримському мосту за минулу добу в обидві доки проїхало практично 38 тисяч автомобілів. Це стало рекордом по добовій кількості.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА новости".

Як повідомляється, за минулу добу, 15 серпня, по Кримському мосту в обидві сторони проїхали 38,3 тисячі автівок. Водночас попередній рекорд був зафіксовано ще два роки тому.

"Попередній рекорд було зафіксовано 16 серпня 2020 року — 37 тисяч 374 транспортні засоби", — пише видання.

Зазначимо, що в соцмережах після вибухів на військовій авіабазі в Криму стала з’являтися інформація про те, що тисячі росіян після “бавовни” почали рухатися мостом. Ці ж дані підтверджує і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Тисячі громадян росії вже висуваються у бік мосту через Керченську протоку", - наголосив він.

Нагадаємо, що Путін може відмовитися від Криму та перевернути думку суспільства.

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