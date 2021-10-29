Після вихідних в Україні зміниться погода: яким буде початок листопада

Після вихідних в Україні зміниться погода: яким буде початок листопада

В Карпатах і на Закарпатті можливі зливи.

Останні дні жовтня, які припадають на вихідні, ще порадують українців сонячною та доволі теплою погодою. А ось початок листопада навпаки буде прохолодним та дощовим.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, вже 1 листопада дощі прийдуть на південь країни. 2 листопада дощитиме майже на всій території України, крім північних областей, а вдень в Карпатах і на Закарпатті очікуються помірні дощі. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 8-14°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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