Після вихідних в Україні зміниться погода: яким буде початок листопада

В Карпатах і на Закарпатті можливі зливи.
Останні дні жовтня, які припадають на вихідні, ще порадують українців сонячною та доволі теплою погодою. А ось початок листопада навпаки буде прохолодним та дощовим.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, вже 1 листопада дощі прийдуть на південь країни. 2 листопада дощитиме майже на всій території України, крім північних областей, а вдень в Карпатах і на Закарпатті очікуються помірні дощі. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 8-14°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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