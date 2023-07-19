Після виходу РФ із "зернової угоди" Україна везтиме своє продовольство водами НАТО — ЗМІ

Україна створить тимчасовий маршрут, аби продовжити експорт продовольства Чорним морем після виходу Росії із "зернової угоди".

Про це повідомляє The Guardian.

"Україна встановлює тимчасовий судноплавний маршрут для підтримки поставок зерна після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди. Його мета – сприяти розблокуванню міжнародного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", – повідомляє видання з посиланням на заяву виконувача обов’язків міністра громад, територій та розвитку інфраструктури України Василя Шкуракова.

Додатковий маршрут руху, який Україна встановлює, вестиме до територіальних вод і виключної морської економічної зони Румунії, яка є однією з країн НАТО.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня внаслідок російського ракетного обстрілу у порту Чорноморська в Одеській області знищено 60 тисяч тонн зерна, які мали відправитися "зерновим коридором" ще два місяці тому.

Посол України в Туреччині Василь Боднар прогнозує, що Росія, вийшовши із "зернової угоди", обстрілюватиме порти, інфраструктуру і можливо кораблі. Однак Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків.

Читайте також: