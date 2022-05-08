Після війни кількість українців, на яких спрямована політика Мінветеранів, може збільшитись у чотири рази

Після війни кількість українців, на яких спрямована політика Мінветеранів, може збільшитись у чотири рази

Міністр у справах ветеранів заявила, що вже зараз є розуміння, що ця цифра буде в рази більша.

Кількість громадян, на яких спрямована політика відомства, після війни може змінитися з 1,2 млн до 5 млн людей.

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна про це сказала в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"До 24 лютого ми мали близько 500 тис. осіб, які є безпосередньо учасниками Антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил. Якщо ми сюди ще додаємо членів сімей загиблих Героїв, у тому числі Героїв Небесної сотні, постраждалих учасників Революції Гідності, а також всі інші категорії, такі як учасники Другої світової війни або прирівняні до них особи і всі, хто брали участь у миротворчих місіях, то це приблизно 1,2 млн осіб", - сказала Лапутіна.

Так вонеа відповідла на запитання щодо кількості осіб, на яких була направлена ​​політика відомства до початку повномасштабного вторгнення.

За її словами, вже зараз є розуміння, що після війни ця цифра буде в рази більша.

"Зараз дуже багато людей приєдналося до лав Територіальної оборони, зокрема, добровольчі формування територіальних громад, а також члени сімей загиблих. Тому я думаю, що ця цифра може досягти 4-5 млн. людей", - заявила вона.

Щодо безпосередньо осіб зі статусом учасника бойових дій, Лапутіна зазначила, що за даними реєстру Міністерства соціальної політики щодо їх пільгових категорій, на даний момент там понад 770 тис. осіб.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно буде збільшувати штат міністерства у зв'язку із збільшенням осіб, для яких працює відомство, чиновниця сказала, що поки що не бачить такої необхідності.

"Основні напрямки у роботі залишаться тими самими. Збільшення кількості працівників, можливо, вимагатимуть лише територіальні органи міністерства у разі зміни системи їх роботи. На мою думку, вони мають бути більш послуго- та сервісно-орієнтованими, за прикладом Центрів надання адміністративних послуг, але для звільнених військових", - додала вона.

На жаль, 2022 року на територію України знову прийшла широкомасштабна війна.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 74-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.