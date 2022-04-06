Після війни у всіх нових будинках створюватимуть бомбосховища: це збираються закріпити на законодавчому рівні

Після війни у всіх нових будинках створюватимуть бомбосховища: це збираються закріпити на законодавчому рівні

В Україні будуть переосмислювати та перезапускатм життєдіяльність постраждалих міст з урахуванням необхідності надійних укриттів.

Україна вже почала розробляти план відновлення житлових будинків та інфраструктури, яку знищили російські окупанти.

Про це повідомила лідерка партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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За її словами, під час проєктування нових будинків після війни, на бомбосховища звертатимуть особливу увагу. Ймовірно створюватимуться укріплені підземні паркінги, які за необхідності зможуть виконувати роль надійного бомбосховища. Це збираються закріпити на законодавчому рівні.

"Це питання плануємо урегульовати на законодавчому рівні, з прописаними нормами та правилами. Впевнена, це має стати однією з вимог користувачів такого житла та приміщень. Тобто, покупці житла звертатимуть на це увагу - чи є в будинку сучасні безпечні та комфортні бомбосховища та паркінги. Тому як варіант розглядаємо проектування нових будинків з укріпленим підземним паркінгом, який в майбутньому може виконувати роль надійного бомбосховища", — зазначила Шуляк.

Очільниця "Слуги народу" сподівається, що такі бомбосховища більше ніколи не знадобляться українцям, проте через сусідство з Росією, слід остерігатися.

"Вимоги часу потребують укриттів у наших домівках. Це болісне розуміння прийшло з війною росії проти нашого народу. Хотілося б вірити, що в майбутньому вони ніколи не знадобляться. Втім, з такими сусідами-нелюдами доводиться остерігатися. Тому в Україні будуть переосмислювати та перезапускатм життєдіяльність постраждалих міст з урахуванням необхідності надійних укриттів", — написала Шуляк.

Нагадаємо, громадянин України, чиє житло зруйновано чи постраждало через агресивні дії російських окупантів, можуть подавати у "Дії" заявку на відшкодування житла.

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