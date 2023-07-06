Після війни Україна відмовиться від призову: Шмигаль назвав, що стане основою нової армії

Попри скасування призову всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання.
Після завершення війни Україна відмовиться від призову в нинішньому вигляді і сформує професійну армію.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, першочергове завдання уряду – це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. В усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу.
"Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву", – каже Шмигаль.
Прем'єр попередив, що всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями.
Крім того влада звертатиме увагу на питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.
"Ще один компонент Нової української армії – це розвиток ВПК. Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування", – запевнив Шмигаль.
Раніше комбат 3-ї ОШБр з позивним "Бот" заявив, що епоха війн у світі почалась, тому на війну потраплять всі.
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