Після влучних "привітів" від ЗСУ в лікарні на Луганщині доправили сотню "недокобзонених" окупантів

В Луганській області російським окупантам славно дісталося від ЗСУ. До лікарні Голубівки почали масово надходити поранені.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"До міської лікарні населеного пункту Голубівка Луганської області, протягом 24-25 жовтня, було доставлено близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для надання допомоги, з Луганська та Кадіївки, прибуло декілька хірургічних бригад", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що ЗСУ добряче насипали окупантам на Херсонщині. Підтверджено вогневе ураження району 25 жовтня зосередження озброєння та військової техніки, складів боєприпасів ворога в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Втрати особового складу уточнюються.

Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ поцілили у будівлю, де розмістилися російські окупанти. В результаті три десятки з них було ліквідовано, ще сотня опинилася під завалами.

Також повідомлялося, що в Новоіванівці на Луганщині артилеристи ЗСУ "тіктокнули" з десяток кадирівців та їхній склад боєприпасами. В Сватовому також було знищено до 10 окупантів та 5 вантажівок з боєкомплектом.

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