Після восьми ракетних атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції – Шмигаль

Через постійні масовані ракетні атаки Росії по критичній інфраструктурі України в енергосистемі залишається суттєвий дефіцит потужності. В Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, зиму українці будуть проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії.

Уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання, зокрема:

перший – це критична інфраструктура й лікарні;

другий – підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу;

третій – бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти;

четвертий – житловий сектор.

Шмигаль також додав, що у межах "Програми відновлення України" для регіонів розподілили 340 млн євро, які спрямують на відновлення освітніх закладів, лікарень, критичної інфраструктури, ЦНАПів. У десяти регіонах буде реалізовано 83 проєкти.

Масована ракетна атака України

У понеділок, 5 грудня, Росія здійснила восьму масовану ракетну атаку по об'єктах критичної інфраструктури України.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, за останні місяці від атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж енергосистеми.

В Україні визначили пріоритетні групи для отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання.

В "Укренерго" розповіли, що зможуть придбати частину необхідного обладнання для відновлення інфраструктури завдяки рішенню уряду про надання держгарантії за кредитом ЄБРР на суму 300 млн євро, який буде доповнений грантом уряду Нідерландів.

Також днями стало відомо, що до України везуть силові трансформатори і генератори від Азербайджану.

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