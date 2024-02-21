Після взяття Авдіївки: які напрямки цікавлять РФ і де окупанти вдвічі збільшили сили

Після взяття Авдіївки росіяни навряд чи рухатимуться далі, бо там ще 15-20 кілометрів до пагорбів. Там ЗСУ триматимуть активну оборону.

Про це сказав військовий оглядач та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі "Київ 24".

"А далі на захід від Авдіївки це загалом поле, рівнина і там рухати важку техніку – це все буде під прицілом нашої артилерії, наших дронів", – зазначив він.

Щодо Часового Яру біля Бахмуту, то на Бахмутському напрямку росіяни додали угрупування: було близько 40 тисяч, стало близько 80 тисяч. Вони намагаються атакувати.

"Ми розуміємо, що вони хочуть вийти на Костянтинівку, це потужний залізничний хаб, і таким чином намагатися порушити нам логістичні можливості. Вийди чи ні, подивимося, я думаю, що не вийде – ми там тримаємо оборону", – підсумував Гетьман.

Раніше йшлося про те, що окупанти мають намір відновити активні наступальні дії в напрямку Куп'янська та Часового Яру. Йдеться і про повторні спроби йти в напрямку Вугледару.

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