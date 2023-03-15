Після "яєчного" скандалу при Міноборони створюють департамент із запобігання корупції

Після скандалів з закупівлями для ЗСУ при Міноборони створили Департамент з питань запобігання корупції.

Міністерство оборони України закликає громадськість звертатися до новоствореного Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції у разі фіксації зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель.

Про це Міноборони повідомило у Telegram.

Виконувач обов‘язків директора Департаменту Сергій Степанян повідомив, що ключова мета Департаменту — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції.

"Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат. Незабаром буде оголошено про відбір на вакантні посади до цього підрозділу. Моє завдання — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції", - наголосив він.

Степанян додав, що одним з елементів роботи на системному рівні Міноборони бачить більш тісну взаємодію з громадськістю.

"Міністром оборони впроваджується реформа оборонних закупівель, ухвалено рішення щодо забезпечення прозорості у закупівлях.

Загалом, закликаю усіх. Військовослужбовців, бізнес, журналістів, громадських експертів і активістів: якщо ви бачите ознаки корупційних проявів у секторі оборони, прошу надавати інформацію", — наголосив Сергій Степанян.

Нагадаємо, на початку лютого Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нещодавно звільненому заступнику міноборони В'ячеславу Шаповалову в причетності до закупівель неякісної амуніції для Збройних сил України.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, чому не йде з посади після низки скандалів у міністерстві та що він думає про справу Шаповалова.

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