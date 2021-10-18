Після заморозків до України повернеться осіннє тепло: коли покращиться погода

Після заморозків до України повернеться осіннє тепло: коли покращиться погода

Погода ще потішить українців осіннім теплом.

Погода в Україні після похолодання, яке очікується протягом найближчих днів, покращиться. Синоптики обіцяють потепління - до +20 °С вдень.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Так, потепліти повинно у середу, 21 жовтня. Цього дня синоптики прогнозують, що температура повітря прогріється від +12 °С до +20°С. Найтепліше буде на Заході Україні і на Півночі.

На сході 21 жовтня синоптики обіцяють вдень від +12 °С до +14 °С, а вночі до + 1°С. На півдні країни вдень від +14°С до +18°С.

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У центральних областях вдень максимум + 17°С, а вночі температура опуститься до +3 °С. У Києві буде також тепло, вдень від +15 °С до +17 °С.

Опадів не прогнозують. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Укргідрометцентр

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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