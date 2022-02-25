Після запеклих боїв російська армія прорвала оборону Херсона - ОДА

Ситуація залишається напруженою.

Після запеклих боїв, зазнавши великі втрати, збройні сили Росії прорвали переправу Херсона.

Про це повідомляє керівник Херсонської ОДА.

"Вимушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста", - йдеться у зверненні.

Містян закликають зберігати спокій та не піддаватись паніці. Керівництвом області докладає максимум зусиль для підтримання правопорядку та збереження людських життів.

"Ситуація залишається напруженою, однак обіцяємо зробити все можливе для її врегулювання. Ведеться постійний моніторинг ситуації, вся важлива інформація буде оперативно доведена до населення офіційними джерелами масової інформації", - повідомили в ОДА.