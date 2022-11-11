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Після зими ЗСУ посиляться тисячами новобранців, які навчаються у Великій Британії - Резніков

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Після зими ЗСУ посиляться тисячами новобранців, які навчаються у Великій Британії - Резніков

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Резніков вважає, що взимку інтенсивність бойових дій зменшиться

Українські Збройні сили будуть використовувати можливу паузу у військових діях протягом зими для підготовки та посилення особового складу. ЗСУ поповняться тисячами нових солдатів, які зараз проходять вишкіл у Великій Британії.

Про це заявив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков, повідомляє Reuters.

Резніков вважає, що зимою бойові дії будуть уповільнені, тому Україна повинна скористатись цією паузою.

"Ми використовуємо цей зимовий час із максимальним результатом для наших Збройних сил, для перегрупування, для оновлення, для ротації, і ми їх добре підготуємо", - заявив міністр.

Також він додав, що наразі у Великій Британії проходять підготовку тисячі українців, які поповнять склад ЗСУ за час паузи у військових діях.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков розповів, як змінилася тактика російської армії після призначення керівником окупаційного угрупування військ Сергія Суровікіна.

Також міністр розповів, скільки часу триватиме відхід росіян із Херсона.

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Дата публікації
Перегляди
306
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