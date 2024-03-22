Після знеструмлення шахт на Дніпропетровщині проводиться евакуація гірників

Під час зникнення електроенергії під землею перебували 1060 шахтарів.

На вуглевидобувних шахтах Дніпропетровської області після відключення електроенергії проводиться евакуація гірників на поверхню.

Про це повідомили в ДТЕК.

Під час масштабної ворожої атаки в ніч проти 22 березня вуглевидобувні підприємства Дніпропетровської області залишились без електроживлення. В цей момент на робочих місцях перебували 1060 шахтарів.

"Було введено план ліквідації надзвичайної ситуації: задіяні резервні джерела живлення, розпочалася евакуація гірників на поверхню", – повідомили в ДТЕК.

Там зазначили, що після евакуація всі шахтарі проходять медичне обстеження. Постраждалих немає.

Як зазначили в компанії, після заживлення шахт та проведення необхідних підготувальних робіт видобуток вугілля буде поновлено.

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки в ніч проти 22 березня в низці областей України є відключення світла. Так, у Дніпропетровській області були пошкоджені об’єкти генерації, передавання та розподілу електроенергії. Тому в області відбуваються екстрені відключення світла.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Відключення світла! Наймасовіша за останній час атака на енергосистему!

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