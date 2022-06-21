Після знищення угруповання вештався полями і потрапив у полон: бойовика "ДНР" засудили до 15 років

Після знищення угруповання вештався полями і потрапив у полон: бойовика "ДНР" засудили до 15 років

Бойовика "ДНР", який воював на боці окупантів під час повномасштабного вторгнення Росії до України, засудили до 15 років позбавлення волі.

Стрілець мотострілецької бригади "Республіканська гвардія "терористичної організації "ДНР" потрапив до ув'язнення через державну зраду, а також через участь у не передбаченому законом збройному формуванні.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Служба безпеки встановили, що мешканець Донецької області добровільно вступив до лав незаконного збройного формування "Республіканська гвардія". На початку повномасштабного вторгнення до України він під керівництвом військового командування окупаційних військ РФ брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ. Воював бойовик на території Донецької та Запорізької областей.

"Саме на Запорізькому напрямку його військова "кар’єра" ганебно закінчилась. У результаті бойового зіткнення його збройне формування було фактично знищене бійцями ЗСУ, а сам "горе-окупант" п'ять днів вештався полями та лісосмугами Запорізького краю та врешті був взятий у полон", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала російського диверсанта, який прибув з Близького Сходу готувати вибухи на "Укрзалізниці". За даними слідства, затриманий перебував на агентурному зв’язку підконтрольних Росії спецслужб так званої "ДНР", має паспорт громадянина України та київську реєстрацію, але тривалий час перебував на "консервації" в одній із близькосхідних країн.

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