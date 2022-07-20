Після знищення ЗСУ складів з боєприпасами окупанти в істериці стріляють тим, що залишилося - Хлань

Все через те, що завдяки влучній роботі Himars по складах з боєприпасами.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Росіяни, після влучань по їхнім складам, в істериці стріляють тим, що залишилось. Багато російських систем залпового вогню було знищено у Новій Каховці. Коли детонували зокрема й "Смерчі". Тому, наприклад, Миколаїв вони обстрілюють з С-300, що насправді є протиповітряними ракетами. Б’ють в агонії і від безсилля. Від злості, що ЗСУ послідовно знищує тили на Херсонщині", - написав Хлань.

Нагадаємо, що за минулу добу на Миколаївщині в результаті ворожих обстрілів поранення отримали 43 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доправлені до медзакладів.

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