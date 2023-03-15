Після звільнення Гайдая Луганську ОВА може очолити військовий

Сьогодні, 15 березня, речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що Луганську обласну військову адміністрацію може очолити військовий.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У випадку Луганської області керівником буде, найімовірніше, людина військова, власне, це і була мотивація. Як і раніше, є такий намір у всіх прифронтових та відверто фронтових, як у випадку з Луганською областю, регіонах, мати на посаді очільника саме військову людину. Прізвище поки назвати не можу", - сказав Никифоров.

Варто зазначити, що інформація про відставку Гайдая почала з'являтися в січні 2023 року. Тоді ЗМІ повідомляли про можливе призначення його послом у Казахстані. Сам Гайдай про свою ймовірну відставку казав так: "Готовий працювати і на іншому напрямку, якщо так визначить президент".

"Все нормально. Немає ніяких претензій по роботі. Це як на фронті - є ротація, когось перекидують, щоб підсилити інший напрямок фронту. Так і тут: все планово", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, президент України в середу, 15 березня, звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.

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