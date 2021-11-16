Після звільнення жив просто неба: у Дніпрі на вулиці знайшли труп чоловіка

Після звільнення жив просто неба: у Дніпрі на вулиці знайшли труп чоловіка

Що саме спричинило смерть, встановлюють правоохоронці.

У Дніпрі вранці 16 листопада на вулиці Богдана Хмельницького виявили труп чоловіка. Громадянин помер за невстановлених обставин.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, інформація про те, що сталося, правоохоронцям надійшла близько 06:20. Вже на місці правоохоронці виявили тіло 50-річного чоловіка.

За словами його знайомої, він працював на місцевому підприємстві, яке нібито займалося “лісом”. Однак у якийсь момент господар закрив підприємство та звільнив працівників. Внаслідок чого чоловік та його напарниця опинилися на вулиці без певного місця проживання.

Що саме стало причиною смерті, зараз невідомо. Громадянину було 50 років. На місці події працювали правоохоронці. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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