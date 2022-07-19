Післявоєнна відбудова міст: KSE запускає літню школу з викладачами провідних європейських університетів

Київська школа економіки запрошує на літню школу з міського планування під час війни "Building back a better Ukraine”, що відбуватиметься 1-2 серпня.

Програма, створена у партнерстві з Метод Бюро, університетом Гронінгену, Cedos та Бородянською Об’єднаною територіальною громадою, включає теоретичні онлайн-лекції від викладачів топових університетів світу, а також практичні офлайн-заняття в Бородянці та Києві.

Для участі у літній школі будуть відібрані 20 мотивованих та стійких студентів та студенток, які хочуть отримати нові знання для відбудови українських територій під час та після війни.

Студенти літньої школи можуть бути представниками різних сфер та дисциплін, які спеціалізуються на вивченні міського планування та потреб громад: архітектори, соціологи, антропологи, спеціалісти з географії, демографії, економіки, екологи тощо. Запрошуємо як студентів українських та закордонних університетів, так і тих, хто вже закінчив університет.

"Наука про розвиток міст для України набула особливого значення. Перед нами стоїть виклик – створити план відновлення пошкоджених та зруйнованих територій ще під час війни. Передусім, він має фокусуватися на потребах громад: відбудова повинна відбуватися швидко, інфраструктура – бути інклюзивною, враховувати прогнозовану кількість населення в містах та відповідну кількість "зелених" територій. Спеціалістів з саме такою експертизою ми будемо готувати на Літній школі Building back a better Ukraine", – наголошує ректор Університету Київської школи економіки Тимофій Брік.

Студенти будуть працювати в командах над спільними проєктами (приклад можливих проєктів за посиланням).Робочі мови – англійська та українська.

Школа має чотири складові:

1. Теоретичні лекції (онлайн, англійська мова). 1-8 серпня. Викладачі університетів Гронінгену, Делфту, Вільного університету Амстердаму.

2. Місцевий контекст. Після лекцій студенти зможуть критично переосмислити теорію разом з місцевими експертами (українські архітектори та урбаністи).

3. Практика та досвід. На початку школи студенти відвідують Бородянку для зустрічі з представниками міського самоврядування та огляду міста.

4. Проекти. Студенти будуть працювати в групах до 5 людей разом з менторами для розробки власної стратегії відбудови та планування територій. Презентація проектів відбудеться 12-го серпня.

"Війна за нашу свободу триває. Підтримка війська – це пріоритет номер один. І разом з тим ми маємо вже сьогодні працювати над створенням кращої України, кращих міст і містечок, ніж вони були до 24 лютого. Для цього ми поєднуємо світовий досвід та знання топових нідерландських університетів з реальними викликами людей з українських міст. Подавайтесь на програму. Будемо створювати наше спільне, краще майбутнє", –сказав засновник Method Büro та співорганізатор літньої школи Володимир Кадигроб.

Серед викладачів Літньої школи – професори Гронінгенського університету (Нідерланди, входить до ТОП-3 європейських університетів в областях екології, наук про матеріали, хімії та астрономії), Брюссельського вільного університету (Бельгія), Утрехтського університету (Нідерланди) та Делфтського технічного університету (Нідерланди).

Організатори та ментори на літній школі:

• Володимир Кадигроб – засновник Method Büro, радник президента KSE

– засновник Method Büro, радник президента KSE • Дарина Пирогова – соціологиня, консультантка у сфері розвитку міст та громад, проект ReStart Ukraine / ГО Інша Освіта

– соціологиня, консультантка у сфері розвитку міст та громад, проект ReStart Ukraine / ГО Інша Освіта • Вадим Денисенко – експерт з урбаністики, ГО Urban Crew

– експерт з урбаністики, ГО Urban Crew • Іван Вербицький – директор аналітичного центру Cedos

– директор аналітичного центру Cedos • Паша Пекер – архітектор, засновник Peker & Partners Architects

Щоб подати заявку на участь у літній школі потрібно заповнити форму до 28 липня.

Учасники з інших міст можуть звернутись до організаторів щодо фінансової допомоги (проїзд чи проживання в Києві). Ми не гарантуємо, що зможемо всім допомогти, але спробуємо допомогти учасникам, які мають серйозні фінансові труднощі.