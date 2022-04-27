Післявоєнна відбудова: Зеленський поговорив про забезпечення житлом на засіданні Конгресу місцевих влад

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 27 квітня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад обговорили питання післявоєнної відбудови держави. Зокрема, йшлося про відбудову та викуп готового житла – не тільки для тих, хто його втратив у війні.

Зеленський наголосив, що від місцевої влади очікує конкретних запитів і пропозицій.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Перше засідання за час війни, повномасштабної війни. Обговорили комплекс питань, зокрема відбудову нашої держави. Вже опрацьовуємо всі деталі, щоб проєкт післявоєнної відбудови реалізувався швидко, максимально ефективно", – розповів президент.

Він наголосив, що від місцевої влади очікуються конкретні запити і пропозиції, "щоб ми могли говорити предметно з нашими партнерами, з Європейським Союзом, з міжнародними донорами". Громади мають надати всю інформацію щодо зруйнованого житла, усіх пошкоджених обʼєктів.

"Обговорили, як і в якій послідовності будувати, як організувати викуп готового житла. Наша мета – не просто відновити все, що було зруйноване окупантами. А й розв'язати застарілі проблеми, які є з житловими чергами тощо. Щоб усі військовослужбовці, рятувальники, поліцейські, усі, хто працює на державу, були забезпечені власним житлом", – розповів Зеленський.

Він також повідомив, що на Конгресі заслухали доповіді щодо якнайшвидшого забезпечення житлом переселенців, щодо взаємодії між центральною та місцевою владою у громадах, які тимчасово окуповані.

Обговорили також питання розвитку територіальної оборони й координацію між місцевою владою та правоохоронцями.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 63-го дня війни

Нагадаємо, 19 квітня Зеленський повідомив про розробку комплексного плану, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України.

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