Як виглядав музей Шухевича у Львові до атаки РФ: письменниця поділилась фото

Як виглядав музей Шухевича у Львові до нічної атаки "Шахедів".
Українська письменниця та журналістка Галина Вдовиченко показало фото, яким був музей Романа Шухевича у Білогорщі до знищення росіянами.
Про це вона написала у Facebook.
Вдовиченко нагадала, що саме у цьому будинку 5 березня 1950 року відбувся останній бій Романа Шухевича з підрозділом "держбезпеки СРСР".
"Той, хто був у Музеї Романа Шухевича на Білогорщі у Львові, той уявляє, що ми втратили. Які історичні документи, свідчення та артефакти про життя Героя України, його родину і його добу. У будинку, який знищив цієї ночі російський дрон, на другому поверсі була підпільна квартира генерал-хорунжого УПА", – зазначила вона.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 січня, у день народження Степана Бандери, росіяни повністю знищили музей Романа Шухевича у Львові.
Також Росія атакувала університет поблизу Львова, де вчився Степан Бандера.
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