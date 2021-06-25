Угруповання налічувало більше десятка осіб.

Пістолети, автомати, карабіни і вибухівка. У Вінниці викрили банду, яка продавала зброю.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.



Зазначається, що частина ділків шукала клієнтів і збувала товар, інші - переробляли вогнепальні стволи. Пів року оперативники вистежували і збирали докази, аж поки спецпризначенці нарешті змогли накрити підпільний зброярський цех. Під час обшуку вони знайшли кілька десятків одиниць зброї, глушники і тисячі набоїв. А також інструменти, на яких умільці вдосконалювали рушниці й пістолети.

Двох підозрюваних затримали, інших розшукують. У поліції кажуть - це один із найбільших каналів постачання зброї, нині з'ясовують кому саме її продавали.

Нагадаємо, у Полтавській області правоохоронці затримали банду вимагачів. Зловмисники "вибивали" гроші з підприємців.

Новини України: у Вінниці викрили банду, яка продавала зброю

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