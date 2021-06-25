Угруповання налічувало більше десятка осіб.
Пістолети, автомати, карабіни і вибухівка. У Вінниці викрили банду, яка продавала зброю.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.
Зазначається, що частина ділків шукала клієнтів і збувала товар, інші - переробляли вогнепальні стволи. Пів року оперативники вистежували і збирали докази, аж поки спецпризначенці нарешті змогли накрити підпільний зброярський цех. Під час обшуку вони знайшли кілька десятків одиниць зброї, глушники і тисячі набоїв. А також інструменти, на яких умільці вдосконалювали рушниці й пістолети.
Двох підозрюваних затримали, інших розшукують. У поліції кажуть - це один із найбільших каналів постачання зброї, нині з'ясовують кому саме її продавали.
Нагадаємо, у Полтавській області правоохоронці затримали банду вимагачів. Зловмисники "вибивали" гроші з підприємців.