"Питали, чи багато у нас "нациків": Україна звільнила із полону РФ двох пілотів, які пережили виснажливі допити окупантів

"Питали, чи багато у нас "нациків": Україна звільнила із полону РФ двох пілотів, які пережили виснажливі допити окупантів

Окупанти змушували українців записувати пропагандистські відео.

Із російського полону звільнено двох українських пілотів – Івана Пепеляшка та Олексія Чижа, яких окупанти захопили 8 березня в районі села Нова Басань Чернігівської області. Їх тримали в СІЗО міста Курськ в камері ще з вісьмома українськими офіцерами.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Одразу після повернення з полону пілотів зустрів начальник розвідки Кирило Буданов. Зараз Іван Пепеляшко та Олексій Чиж перебувають у безпеці. Вони у шпиталі, де отримують необхідну медичну допомогу.

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"Для наших пілотів кілька разів змінювали місце утримання, зрештою їх доправили в СІЗО міста Курськ, де вони перебували в камері ще з вісьмома українськими офіцерами. Іван Пепеляшко розповідає, що попри серйозні поранення в СІЗО більшість українців не отримують елементарної медичної допомоги: "Хлопці тримаються але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Олексій Чиж згадує, що постійно тривали виснажливі допити окупантів. Кожен допит традиційно починався з путінської пропаганди щодо того, що Україну "придумав Ленін".

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"Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини відрізатимуть по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує", - каже Олексій Чиж.

Російські офіцери навіть під час допитів визнавали, що їхній бліц-криг провалився і поставлених цілей досягнути не вдалось.

"Вони справді зазомбовані! Питають, чи багато в Україні "нациків". Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща. Просто йо*нуті якісь..", - каже один із звільнених пілотів.

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