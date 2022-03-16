Питання організації гумкоридорів сьогодні для Ізюма та Маріуполя залишається відкритим - Верещук

Питання організації гумкоридорів сьогодні для Ізюма та Маріуполя залишається відкритим - Верещук

Україна не отримала відповіді від Червоного Хреста.

Україна не отримала відповіді на пропозиції, направлені вчора до міжнародного Червоного Хреста, щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні.

Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні зранку 16 березня.

Тому залишається відкритим питання організації гуманітарних коридорів сьогодні для Ізюма та Маріуполя.

"В таких умовах ми, звичайно, не можемо, безпечно вивозити людей", - на голосила Верещук.

