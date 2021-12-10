"Питання перебуває на порядку денному": в МЗС прокоментували ймовірний візит до України Папи Римського

"Питання перебуває на порядку денному": в МЗС прокоментували ймовірний візит до України Папи Римського

Можливості та терміни візиту поки невідомі.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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"Питання організації можливого апостольського візиту до України Папи Франциска на запрошення Президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу", – заявили в пресслужбі МЗС.

У закордонному відомстві зазначили, що можливості та терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали "відповідно до усталеної практики".

Нагадаємо, очільник Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук розповів, що в Україні очікуюють на візит Папи Римського Франциска вже найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський планує візит до України наступного року.

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