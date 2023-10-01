Питання в процесі розгляду: Україна може отримати оновлені "Байрактари"

Наша держава може отримати Bayraktar Akincі. Це питання в процесі розгляду, наскільки мені відомо.

Про це сказав гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми близькі до втілення"

За словами Халюка, українські військові добре знаються на тому, що виготовляє і у що інвестує турецька компанія. Вона має намір виробляти всі системи, які маємо, саме в Україні.

"У нас є необхідні для цього дозволи. Тому ми можемо повністю виробляти Bayraktar TB2, а не збирати його. Також тут ми можемо повністю виробляти Bayraktar Akincі. На це ми маємо дозволи від нашого уряду, що демонструє, наскільки ми наблизилися до втілення", – стверджує гендиректор.

Він підкреслив, що Україна є першою країною, в якій це станеться. Річ у тім, що в оборонній співпраці потрібні державні дозволи.

"А ми маємо цей дозвіл. Тому питання щодо Akincі в процесі розгляду, ось що я можу сказати з цього приводу", – підсумував Байрактар.

Раніше стало відомо, що Baykar інвестує в Україну 100 мільйонів доларів. Йдеться про три проєкти, зокрема, будівництво заводу з виробництва безпілотників.

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