"Питання зависає у повітрі": експерт оцінив, чи загрожує Україні нестача зброї

В України залишається актуальна проблема нестачі керованих ракет.

Про це розповів в ефірі телемарафону авіаційний експерт Валерій Романенко.

За його словами, ми також потребуємо додаткових боєприпасів не лише до артилерії, а й до всіх видів ракетних систем".

"Загалом була вже інформація в медіа, що наприклад, ракети до старих типів ЗРК закінчилися ще на початку минулого року. Тому дуже активно наша промисловість почала працювати над темою FrankenSAM, тобто створення комбінованих гібридних систем, де до старих радянських пускових установок адаптуються американські ракети Sidewinder старих моделей і Sparrow, теж старі ракети", - розповідає він.

Він каже, що зупинилася також американська допомога.

"І знову питання зенітних ракет зависає в повітрі... Крім того, це ж не всі ракети, це керовані ракети. Є ще велика кількість некерованих ракет, які теж нам потрібні... Ракетні проблеми в нас актуальні і ми потребуємо додаткових боєприпасів не лише до артилерії, а й до всіх видів ракетних систем", - додав він.

Раніше ми повідомляли, що до України надійшов новий пакет допомоги від Естонії, до якого увійшли протитанкові системи Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка та водолазне спорядження.

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