Питання звільнення від окупантів Чорнобильської та Запорізької АЕС необхідно розглядати на різних рівнях — гендиректор МАГАТЕ

Питання звільнення від окупантів Чорнобильської та Запорізької АЕС необхідно розглядати на різних рівнях — гендиректор МАГАТЕ

За захопленям ЧАЕС і ЗАЕС слідкують всі міжнародні журналісти, тому події на атомних станціях окупантам не вдасться приховати.

Питання звільнення захоплених окупантами Чорнобильської та Запорізької АЕС слід розглядати на різних рівнях, адже ситуація продовжує бути критичною.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє Енергоатом.

"Це питання потрібно розглядати на різних рівнях. Ми, звичайно, сподіваємося, що момент припинення вогню вже близький, і ті переговори, які йдуть між Україною та Росією, приведуть до миру", – зазначив Гроссі.

Попри це, за словами Гроссі, ситуація із захопленням станцій залишається критичною. Очільник МАГАТЕ наголосив, що міжнародна організація і надалі стежитиме за цією ситуацією.

"Ми робитимемо все, щоб наближати вирішення питання", – підкреслив гендиректор агентства.

Гроссі наголосив, що за захопленям ЧАЕС і ЗАЕС слідкують всі міжнародні журналісти, тому це є гарантією того, що події на атомних станціях не вдасться приховати.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують мілітаризувати зону відчуження ЧАЕС, що загрожує ядерній безпеці Європи.

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