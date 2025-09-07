Піти додому коштує $30 тисяч: військовий шокував "розцінками" в ТЦК – що відповіли у військкоматі

Військовий поскаржився на корупцію у ТЦК

Чоловіка, якого визнали придатним під час ВЛК, нібито можуть відпустити з ТЦК за 30 тисяч доларів США.

Про ситуацію, яка сталася з його знайомим, розповів командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський.

Військовий розповів, що його знайомого просто біля дому затримали працівники ТЦК. Чоловік не чинив спротив іі поїхав з ними. За годину пройшов ВЛК в одному з київських військкоматів і його відправили на ДЗРВ (район Києва) чекати на «покупців».

Знайомий попросив Кримського забрати його до себе в підрозділ. Але в ТЦК нібито дозвіл на відношення до конкретної військової частини «коштував» 8 тисяч доларів. А просто забратися геть з військкомату нібито коштує аж 30 тисяч доларів.

«Він набрав мене і спитав чи можу я його забрати до себе в підрозділ. Ми швиденько зробили йому відношення- не вийшло. Я почав шукати інши варіанти. На виході мені назвали цифру у 8000$ — це щоб я забрав його до себе в підрозділ служити — не додому, а забрати і через рекрутинговий центр нашої бригади мобілізувати. Піти додому — 30к $!! Це просто, щоб за нього на цей день забули, ніяких гарантій, що завтра його знову не піймають», — розповідає військовий.

Що кажуть у ТЦК

Київський міський ТЦК та СП звинувати Ротана Кримського у тому, що він поширив «відвертий фейк спрямований на дискредитацію роботи ТЦК».

