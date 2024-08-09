Пів багажника пакунків з євро: БЕБ виявило "чорну касу" постачальника продуктів для Міноборони (фото)

Правоохоронці з Бюро економічної безпеки знайшли "чорну касу" постачальника продуктів для Міноборони.

Про це пише пресслужба БЕБ.

"В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки", – йдеться в повідомленні.

Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Пачки євро зайняли ледь не пів багажника авто. Походження грошей жінка пояснити не змогла.

Фото: Бюро економічної Безпеки України

Вилучені кошти

Спробу вивезти та приховати "чорну" касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

Деталі корупційної схеми

БЕБ не називає постачальника Міністерства оборони. Лише зазначається, щ протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

"У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ", – сказано в повідомленні.

Раніше журналісти назвали імена тих, хто, ймовірно, вкрав мільярди на будівництві фортифікацій на Харківщині.

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