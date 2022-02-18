"Пів хати зніс, жах": на Закарпатті водій влетів у будинок і розвалив стіну (фото, відео)

Що стало причиною ДТП, наразі з'ясовує поліція.
У Виноградові Закарпатської області на вулиці Копанській сталась ДТП. Водій мікроавтобуса влетів у будинок і розгромив стіну.
Про аварію повідомив сьогодні, 18 лютого, очевидець у соцмережі Facebook.
"Виноградівський водій може і так", - написав Сергій Волошин і оприлюднив відео з місця ДТП.
За його словами, в аварії ніхто не постраждав. Що стало причиною ДТП - з'ясовують правоохоронці.
Користувачі соцмережі під роликом відреагували на подію.
- І як треба було летіти, щоб пів хати знести?
- Жах!
- З якою швидкістю він їхав?
- Не машина, а танк.
- Боже, сохрани від такого усіх, хто за кермом.
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