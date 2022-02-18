"Пів хати зніс, жах": на Закарпатті водій влетів у будинок і розвалив стіну (фото, відео)

Що стало причиною ДТП, наразі з'ясовує поліція.

У Виноградові Закарпатської області на вулиці Копанській сталась ДТП. Водій мікроавтобуса влетів у будинок і розгромив стіну.

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Про аварію повідомив сьогодні, 18 лютого, очевидець у соцмережі Facebook.

"Виноградівський водій може і так", - написав Сергій Волошин і оприлюднив відео з місця ДТП.

За його словами, в аварії ніхто не постраждав. Що стало причиною ДТП - з'ясовують правоохоронці.

Користувачі соцмережі під роликом відреагували на подію.

І як треба було летіти, щоб пів хати знести?

Жах!

З якою швидкістю він їхав?

Не машина, а танк.

Боже, сохрани від такого усіх, хто за кермом.

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