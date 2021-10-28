Пив і лаявся: під Чернівцями засудили чоловіка, який погрожував своїй сестрі

Обвинуваченого визнали винним у домашньому насильстві.

У Чернівецькій області засудили до 1 року 3 місяців обмеження волі 58-річного мешканця Чернівецького району, який зловживав алкоголем, після чого вчиняв психологічне насильство над 49-річною сестрою. Він нецензурно лаявся та погрожував їй фізичною розправою.

Як повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі, чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. У жовтні минулого року його притягнули до кримінальної відповідальності за домашнє насильство, однак належних висновків чоловік не зробив та в період не знятої судимості продовжив чинити психологічний тиск на сестру.

Так, Заставнівський районний суд за сукупністю злочинів призначив йому остаточне покарання у виді 1 року 3 місяців обмеження волі.

Нагадаємо, у Черкаській області чоловік подав до суду на кохану за ляпас і образи. Суд визнав жінку винною у домашньому насильстві та призначив покарання - позбавлення волі строком на один рік умовно, з іспитовим терміном в один рік.

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