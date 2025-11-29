Пів мільйона киян залишилися без світла: ДТЕК та "Укренерго" про наслідки ворожих обстрілів

Вимкнення світла в Україні

Реклама

Після нічного та ранкового обстрілу енергетичних об’єктів у Києві близько 500 тисяч мешканців столиці опинилися без світла.

Про це повідомили в ДТЕК та «Укренерго».

В ДТЕК заявили, що знеструмлення зафіксували у частині Оболонського, Солом’янського, Шевченківського, Подільського, Голосіївського та Святошинського районів

Реклама

Аварійні бригади працюють на місцях уражень — фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і розпочинають відновлення електропостачання.

За інформацією «Укренерго», атака стала вже сьомою масованою ракетно-дроновою за останні два місяці. Внаслідок ударів уранці 29 листопада значна кількість споживачів залишилася без електроенергії не лише в Києві, а й у Київській та Харківській областях. Там, де дозволяють умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Через наслідки сьогоднішньої та попередніх атак у всіх регіонах застосовують погодинні відключення для населення та обмеження потужності для промислових і бізнес-споживачів.

«Укренерго» також повідомляє про зростання попиту на електроенергію. Станом на 8:30 29 листопада загальне споживання було на 2,1% вищим, ніж тиждень тому. Вчорашній вечірній максимум споживання залишався на рівні попередньої доби.

Реклама

Енергетики закликають громадян економити електроенергію, мінімізувати використання потужних приладів та, за можливості, переносити енергоємні процеси на період після 22:00. Такі заходи допоможуть скоротити тривалість вимушених відключень.

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)», — додали в «Укренерго».

Нагадаємо, в столиці на тлі російської комбінованої атаки перекрито рух транспорту Харківським шосе, на правому березі міста затримуються тролейбуси і трамваї.