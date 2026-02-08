Пів мільйона українців можуть повернутися додому: коли почнеться зворотна демографічна хвиля

Демографія України / © ТСН.ua

Масове повернення українців з-за кордону може розпочатися 2027 року. Першою хвилею, за оцінками Національного банку України, додому можуть повернутися близько 100 тисяч громадян, а вже 2028 року кількість репатріантів здатна зрости до 500 тисяч. Такий сценарій можливий за умови зниження безпекових ризиків, стабілізації економіки та активної післявоєнної відбудови країни.

Про це йдеться в щоквартальному Інфляційному звіті НБУ.

Регулятор прогнозує, що 2026 рік залишатиметься перехідним: Україна все ще матиме чистий відплив населення. Через складну безпекову ситуацію країну можуть залишити ще близько 200 тисяч осіб.

Водночас уже з 2027 року Нацбанк очікує зміни міграційного тренду — почнеться чисте повернення громадян. За базовим прогнозом, у 2027 році до України можуть повернутися орієнтовно 100 тисяч людей, а 2028-го — близько пів мільйона. У НБУ пояснюють ці очікування поступовим відновленням країни, зростанням економічної активності та зниженням рівня загроз безпеці.

За різними оцінками, за останні 2,5 року населення України скоротилося щонайменше на 10 мільйонів осіб. Станом на середину 2024 року в країні проживало близько 35,8 мільйона людей. Така демографічна яма створює довгострокові ризики для економіки — від дефіциту робочої сили до зростання навантаження на соціальну систему.

Саме тому навіть поступове повернення сотень тисяч українців розглядається як позитивний сигнал. Воно може частково компенсувати кадровий голод та прискорити відбудову зруйнованої інфраструктури.

Паралельно з міграційними процесами Нацбанк прогнозує різке зростання попиту на робочу силу. Масштабні проєкти з відбудови, відновлення бізнесу та інвестиційна активність потребуватимуть великої кількості працівників у будівництві, промисловості, енергетиці та сфері послуг. Це, за оцінками регулятора, призведе до подальшого скорочення безробіття та стабільного зростання реальних доходів.

За прогнозом НБУ, у 2025–2026 роках реальні зарплати зростатимуть у середньому на 7% щороку. У 2027–2028 роках темпи зростання дещо сповільняться, але залишаться високими — близько 6% на рік. Саме стабільне підвищення доходів може стати одним із ключових стимулів для повернення українців з-за кордону.

Водночас регулятор застерігає щодо ризиків, які можуть стримувати ці процеси. Зокрема, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури НБУ погіршив прогноз дефіциту електроенергії 2026 року — з 3% до 6%. Такі чинники здатні впливати і на інвестиційні рішення бізнесу, і на готовність людей повертатися в Україну. Безпекова ситуація, стабільне енергопостачання та рівень доходів залишаються ключовими умовами для масового повернення громадян.

Також нагадаємо, що демографічна ситуація в Україні залишається критичною. За підсумками 2025 року на кожного новонародженого припадало троє померлих.